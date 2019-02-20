خاص | الفتح: أمريكا توفر غطاء جوياً لدخول

2019/02/20 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، عن قيام الادارة الأمريكية بتوفير الغطاء الجوي للجماعات الارهابية، لغرض اعادتها من جديد الى العراق.

وقال النائب عن التحالف عبد الأمير الدبي، في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "الوجود الاميركي في العراق اصبح حاليا غير مبرر، خصوصا ان عدد القوات الأميركية في العراق غير معروفة"، مبينا ان "هذه القوات قامت بالعديد من العمليات ضد الحشد الشعبي والقوات الأمنية، دون اي يتم محاسبتها خلال الفترة الماضية".

وأضاف الدبي، ان "الادارة الأمريكية عملت سابقاً، وتعمل حالياً على توفر غطاء جوي لدخول العصابات الارهابية الى العراق حاليا من جديد، وهذا شيء خطير وعلى الجميع ادراك ما تعمل عليه أميركا لإرجاع العراق الى المربع الأول".

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