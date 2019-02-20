السفير الايراني يكشف عن زيارة مرتقبة لروحاني الى العراق

2019/02/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق، اليوم الاربعاء، عن زيارة مرتقبة من الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق”، املاً بأن” تسفر هذه الزيارة عن اتفاقات جيدة في مجال تعزيز العلاقات بين البلدين”.جاء ذلك خلال مراسم تكريم الناشطين في مراسم الاربعين بمحافظة صلاح الدين، والتي حضرها مسؤولو المحافظة.ونقلت المواقع الاخبارية الايراني عن ايرج […]

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