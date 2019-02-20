سفارة واشنطن: جلبنا 50 شركة استثمارية للعراق

2019/02/20 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، الأربعاء، أنها جلبت نحو 50 شركة استثمارية إلى العراق.وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوي هود، في كلمة له خلال “المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره” المنعقد في بغداد، إننا “سويا مع التحالف الدولي قمنا بتجهيز وتدريب أكثر من 190 ألف عنصر من القوات العراقية”.وأضاف هود أن […]

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