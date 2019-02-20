ساندرز بعد 12 ساعة فقط.. أرقام غير مسبوقة نحو انتخابات 2020

2019/02/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز أرقاما قياسية خلال 12 ساعة من إعلانه عزمه خوض انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2020، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.

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