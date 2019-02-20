معالجة تسرب غاز الكلور بمجمع ماء في البصرة

2019/02/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق من مركز الدفاع المدني اليوم الاربعاء من معالجة حادث تسرب غاز الكلور من احدى الاسطوانات المستخدمة لتعقيم المياه داخل مجمع ماء باهلة بمحافظة البصرة .

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