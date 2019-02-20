2019/02/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المحكمة الادارية ترد قرار اقالة المحافظ عقيل الطريحي

20/02/2019 18:02:00 PM |

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واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعلنت محكمة القضاء الاداري، الاربعاء، عن رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وادناه نص قرار محكمة القضاء الاداري:

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