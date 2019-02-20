الحدود يكتفي بالتعادل أمام البحري في الدوري الممتاز

2019/02/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل السلبي، مباراة الحدود وضيفه البحري، اليوم الأربعاء، على

ملعب التاجي، في إطار الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري العراقي

الممتاز.

وشهدت المباراة، حضور مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني كاتانيتش،

لمتابعة بعض اللاعبين، لكن المباراة لم ترتق للمستوى المطلوب.وارتفع رصيد الحدود إلى 24 نقطة في المركز التاسع، مقابل 14 نقطة في

جعبة البحري في المركز السادس عشر.

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