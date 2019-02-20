بالصور..وفود عربية تضع اكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول

2019/02/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وضعت الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره ببغداد، اليوم الأربعاء، اكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول.

وذكر بيان للاعلام المؤتمر، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره ، وضعت الوفود المشاركة اكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وسط العاصمة بغداد".وأضاف" حيث وضع ممثل دولة قطر مطلق القحطاني اكليل من الزهور ممثلا عن الدول العربية المشاركة واستذكر المشاركون تضحيات العراقيين في دحر عصابات داعش".وأشار الى" ثمين الحاضرين التنظيم العالي لفعاليات اليوم من اعمال المؤتمر، متمنين للعراق وشعبه دوام الامن والتقدم".وانطلقت اعمال الجلسة الثانية من المؤتمر الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره عصر اليوم الأربعاء.انتهى

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