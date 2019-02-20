2019/02/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أحرزت الرامية "سارة جوانمردي" الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للرماية 2019 لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في مدينة العين الاماراتية.

وتقلدت "جوانمردي" الميدالية الذهبية في اليوم الرابع للبطولة، في مسابقات الرماية بالمسدس مسافة 10 امتار، مسجلة 232.6 نقطة.وبذلك حققت البعثة الايرانية المشاركة بكأس العالم للرماية في العين حتى الان، ميدالية ذهبية واخرى برونزية، فيما سيخوض كل من "مهدي برنائي و"زهرا غلامزادة" منافسات الرماية بالبندقية الهوائية زوجي مسافة 10 أمتار.انتهى

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