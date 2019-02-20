الزوراء يسقط بفخ التعادل أمام الديوانية بدوري القدم العراقي

2019/02/20 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط فريق الزوراء، اليوم الاربعاء، بفخ التعادل امام ضيفه فريق الديوانية بثلاثة اهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جرى على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، ضمن مباريات الدور الثامن عشر من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اهداف الزوراء عبد الله عبد الامير (بالخطأ في مرماه) وعلاء عباس وجبار كريم، بينما سجل أهداف فريق الديوانية اللاعبون عبد الله عبد الامير (هدفان) وفلاح عبد الكريم.

وبهذا ارتفع رصيد الزوراء الى 36 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما اصبح رصيد الديوانية 15 نقطة في المركز 16.

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