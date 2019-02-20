2019/02/20 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلنت الوكالة العربية السورية الرسمية “سانا” ،الأربعاء، عن عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب – جابر الحدودي.وقالت الوكالة ان “العشرات من السوريين المهجرين بينهم أطفال ونساء عادوا اليوم عبر مركز نصيب قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في القرى والبلدات التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سانا”: دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سانا”: دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سانا”: دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من مخيمات اللجوء في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).