2019/02/20 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المحلل السياسي الأردني نصير العمري، أن امتلاك السعودية سلاح نووي هو بمثابة صافرة انطلاق فعاليات يوم القيامة.وقال العمري في تغريدة له بموقع (تويتر): ” امتلاك السعودية سلاح نووي هو بمثابة صافرة انطلاق فعاليات يوم القيامة، ما بين سلمان الزهايمر ومحمد بن سلمان ابو منشار، لا ادري كيف يمكن ضمان عدم الضغط على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلل سياسي: انتقال السعودية من تعليب بول البعير إلى السلاح النووي قفزة نوعية نحو يوم القيامة! alansaar.

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