هل تعتزم واشنطن افتتاح قنصلية في الأنبار؟!

2019/02/20 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نَفى مصدر رفيع المستوى في السفارة الأميركية لدى بغداد، الاربعاء، عزم واشنطن افتتاح قنصلية لها في محافظة الأنبار غربي البلاد.وقال المصدر في حديث لـ “ناس” اليوم (20 شباط 2019) أن “الحديث في وسائل الاعلام المحلية عن عزم واشنطن، فتح قنصلية لها في محافظة الانبار، عار عن الصحة، وليس هناك نوايا أميركية […]

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