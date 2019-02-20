الدفاع النيابية ترد على القائم باعمال السفارة الأمريكية: امن العراق يتحقق بخروجكم من داره

2019/02/20 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… ردت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، على تصريحات القائم بإعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود الأخيرة ، معتبرة ان العراق لن يحافظ على استقراره الأمني وسيادته في ظل وجود المخططات الأمريكية والقوات القتالية على أراضيه.وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “تصريحات القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد […]

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