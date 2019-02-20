الزوراء والديوانية يتعادلان ضمن من منافسات دوري الكرة الممتاز

2019/02/20 | 19:09

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نيوز/ رياضية

خرج

فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الاربعاء، بنتيجة التعادل مع الديوانية 3-3، وبصعوبة

بالغة ولحساب الجولة 18 من منافسات دوري الكرة الممتاز

الشوط

الاول ظهر الزوراء بشكل مستغرب وكأنه فريق منهار ولعب الديوانية على اخطاء خطوطه على

عكس الديوانية الذي ظهر بخطوط منظمة وبكر بالتسجيل في الدقيقة 16 بواسطة عبد الله عبد

الامير، وبعد دقيقتين سجل نفس اللاعب خطأ في مرماه هدف التعادل لمنافسه الزوراء، وعاد

فلاح عبد الكريم بالهدف الثاني للديوانية في الدقيقة 21، ومن ثم هدفا ثالثا عن طريق

عبد الله عبد الامير عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الاول بتقدم الديوانية 3-1، امام

استغراب دكة بدلاء الديوانية والجمهور المتابع للقاء.

الشوط

الثاني شهد افضلية للزوراء في محاولات للتعويض، وتاخر تقليص الفارق له حتى الدقيقة

81 والهدف الثاني للزوراء في الدقيقة 81 بواسطة علاء عباس ، ومن ثم هدف التعديل في

الثواني الاخيرة لجبار كريم وانتهاء المباراة 3-3.

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