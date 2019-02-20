الدفاع المدني يعلن معالجة تسرب غاز الكلور داخل مجمع ماء في البصرة

2019/02/20 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

تمكنت

فرق من مركز الدفاع المدني، اليوم الاربعاء من معالجة حادث تسرب غاز الكلور من احدى

الاسطوانات المستخدمة لتعقيم المياه داخل مجمع ماء باهلة بمحافظة البصرة .

وذكر

بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن”فرق الدفاع المدني تمكنت من معالجة

حادث تسرب غاز الكلور من احدى الاسطوانات المستخدمة لتعقيم المياه داخل مجمع ماء باهلة

في منطقة المدينة”.

واضاف

انه “تم نقل الاسطوانة وغمرها بالمياه مما حال دون وقوع اصابات بشرية تذكر”.

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