تحذير أمريكي للسودان بشأن التعامل مع المظاهرات

2019/02/20 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء، من أن لجوء قوات الأمن السودانية إلى “العنف المفرط” لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لسحب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، على حد قوله.وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم لوكالة فرانس برس بأنه “من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط..



التطورات الحالية تهدد عملية التفاوض”.

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