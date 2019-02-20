ساري يتفهم غضب مشجعي ويقر بأن تشيلسي في أزمة

2019/02/20 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي ذلك عشية استضافته مالمو السويدي في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.وخسر تشيلسي الاثنين 0-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنكليزي، ما أفقده لقب المسابقة الذي أحرزه في الموسم الماضي.وأتت هذه النتيجة بعد خسارتين قاسيتين في الدوري الإنكليزي، أبرزهما صفر-6 أمام مانشستر سيتي.وواجه ساري في مباراة الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج هتافات مناهضة من المشجعين وصل بعضها إلى حد المطالبة بإقالته.وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة القارية، قال ساري "يمكنني أن أتفهم بشكل جيد جداً غضب المشجعين لأنهم اعتادوا على الفوز.الآن نحن في أزمة، لذا أتفهم ذلك (الغضب) بشكل جيد جداً".أضاف "علينا أن نفوز في ثلاث أو أربع مباريات توالياً.هذا هو الحل الوحيد (...) لا خيار أمامنا سوى تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة".وأتت تصريحات ساري في يوم أشارت تقارير صحافية إنكليزية إلى أن إدارة النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش، تعتزم إقالة المدرب في حال خسارته أية مباراة من الثلاث المقبلة.ويواجه المدرب السابق لنابولي تحديات كبيرة في الأيام المقبلة، إذ يستضيف مالمو الخميس في الإياب (فاز تشلسي ذهاباً 2-1)، ويواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية الأحد، قبل ثلاثة أيام من الدربي اللندني ضد توتنهام ضمن الدوري الممتاز.وشدد ساري على أنه لم يتواصل مؤخراً مع أبراموفيتش أو مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا، مضيفاً "علي التفكير بأني سأكون مدرباً لتشيلسي لفترة طويلة، وإلا لن أنجح".وأشار إلى أنه غير واثق من المدة التي سيبقى فيها في منصبه "لكن هذا ما علي أن أفكر به (البقاء لفترة طويلة).علي العمل لهدف بعيد المدى".وأفادت تقارير صحافية عن تململ في أوساط لاعبي تشيلسي من الأساليب التكتيكية للمدرب، وتشبثه بها على رغم أنها لم تثبت نجاحها، لاسيما تفضيله لاعبه السابق في نابولي الإيطالي جورجينيو في مركز ارتكاز خط الوسط على حساب الفرنسي نغولو كانتي الذي بات في مركز متقدم.وأكد ساري الأربعاء "نحن نحاول حل مشكلاتنا.الأمر ليس سهلاً لأننا لا نملك الوقت.نحاول التحدث إلى اللاعبين، تفادي بعض الأخطاء من خلال مراجعة أشرطة الفيديو.الأمر ليس سهلاً لأن علينا اللعب مرة كل ثلاثة أيام، لذا لا وقت لدينا على أرض الملعب".واعتبر ساري أن انتقاد خطة لعبه (4-3-3) هو في غير محله، مشيراً إلى "أسلوب اللعب مشكلة خاطئة.أعرف جيداً أنه عندما نخسر علي الدفع بمهاجم إلى أرض الملعب، وعندما نفوز علي الدفع بمدافع.لكنني أريد أن أرى كرة القدم بطريقة مختلفة".وخلف ساري مواطنه أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه بعد نهاية الموسم الماضي، وبدأ الموسم الحالي بشكل إيجابي مع سلسلة من 18 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات.

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