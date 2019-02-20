ضبط كيلو غرام من الكريستال بحوزة شخص شرقي بغداد

2019/02/20 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن ضبط (١ كيلو غرام ) من مادة الكرستال المخدرة بكمين بحوزة شخص شرقي بغداد.وقال اعلام القيادة في بيان، ان ” الفوج الثالث اللواء الثاني الفرقة الاولى تمكن من القاء القبض على احد الاشخاص وضبط (1 كيلو غرام) من مادة الكرستال بحوزته في منطقة زيونة شرقي بغداد، كان ينوي […]

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