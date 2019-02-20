وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة جراء التفجير الإرهابي

2019/02/20 | 19:20

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قام السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.وقد إلتقى السيد/ الوزير خلال الزيارة برجال الشرطة المصابين وإطمأن سيادته على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة إليهم من الأطباء المعالجين .وقد أكد السيد/ وزير الداخلية أن ما أظهره رجال الشرطة المصابين من شجاعة وإقدام أثناء مشاركتهم فى ضبط العنصر الإرهابى تُعد مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب ، وتؤكد عقيدة رجال الشرطة ورسالتهم بالتضحية بأنفسهم فى سبيل وطنهم وحماية المواطنين ، وأن زيارتهم تأتى تقديراً لهذا الدور ومن منطلق حرص الوزارة على رعاية أبنائها .كما أكد سيادته أن الوزارة لن تتوانى فى توفير كافة أوجه الرعاية اللازمه لهم داعيا الله العلى القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل وأن يعودوا قريباً لوطنهم وأسرهم معافين سالمين لإستكمال رسالتهم السامية فى خدمة الوطن .من جانبهم أعرب رجال الشرطة المصابين عن سعادتهم البالغة بزيارة السيد/ وزير الداخلية التى تركت أثراً طيباً فى نفوسهم وعكست حرص سيادته على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة..



مؤكدين لسيادته تصميمهم على إستكمال واجبهم الوطنى إلى جانب زملائهم فى حفظ أمن مصر والقضاء على الإرهاب وحماية المصريين .

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