الجيش المصري يكتشف ويدمر ٧ اوكار ارهابية

2019/02/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلةً- القاهرة – وليد الرمالي

اصدر المتحدث العسكري للجيش المصري بيانا جاء فيه إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات إستخباراتية لرصد وتتبع باقى العناصر الإرهابية التى إشتركت فى العملية الأخيرة ، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بإستهدافهم وأسفرت النتائج عن – الآتــــى :

– إكتشاف وتدمير عدد (7) أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية فى الإختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .

– القضاء على عدد (8) فرد إرهابى شديدى الخطورة .

– تدمير عدد (2) عربة مفخخة تم تجهيزها لإستهداف القوات .

هذا وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية .

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