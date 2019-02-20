الشباب العراقي .. وجثمان الملك فاروق ملك كمصر

2019/02/20 | 19:20

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بغداد- العراق اليوم:

عندما مات الملك فاروق في روما في مطعم أيل دي فرانس عام ١٩٦٥ قام أثنان من شباب الموصل آنذاك بالذه...





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