قاعدة الخيارات الفائضة وتوفير الطاقة العقلية لأمور أهم

2019/02/20 | 19:20

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بغداد- العراق اليوم:

في عام 2000 قام اثنان من الباحثين بعمل كشك لبيع العسل، عرضا فيه 6 أنواع من العسل.



حدث أن 40% من ...





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