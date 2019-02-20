وزير التخطيط: تطوير السياحة الدينية من ابرز اهداف خطة التنمية الخمسية

2019/02/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، مع وفدا من العتبة العسكرية المطهرة في سامراء برئاسة الدكتور نافع الخزعلي، السبل الممكنة لتطوير السياحة الدينية في العراق.

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