بالوثيقة.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقلص صلاحيات محافظ كركوك بالوكالة

2019/02/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعليمات جديدة، قررت من خلالها تقليص صلاحيات محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري.واشارت وثيقة صادرة عن محافظة كركوك، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، بأنه لورود تعليمات جديدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعض الوزارات المختصة في مجال النفط والطاقة والأمور المالية والصناعية، فقد تقرر إلغاء جميع الكتب الصادرة عن ديوان المحافظة والتي تحمل توقيع المحافظ أو وكيله، فيما يتعلق بنقل المنتوجات النفطية والحديد السكراب وعمل الشركات الأمنية، والعمل وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المختصة.وتشير الوثيقة، بأن عمل المحافظ ينحصر في صلاحياته في التنسيق وإحاطة القوات والأجهزة الأمنية علماً بإجراء يخص عمل المحافظة، وضمن صلاحيات المحافظ، وما عدا ذلك لا يعتمد أي كتاب صادر عنه.وتم توجيه الكتاب، الى جهاز مكافحة الارهاب، والشرطة الاتحادية، وقيادة الفرقة الخاصة، وقيادة الشرطة وجميع الاجهزة الامنية بمحافظة كركوك.

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