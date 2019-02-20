بالوثيقة.. تقليص صلاحيات محافظ كركوك الخاصة بالنفط والأمور المالية

2019/02/20 | 19:20

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مسؤول أمني، الاربعاء، من نشاط ملحوظ لتهريب المخدرات من إيران نحو البصرة من خلال قرية الفداغية الواقعة ضمن قضاء الفاو.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك نشاط ملحوظ لتجارة المخدرات عبر قر

بغداد اليوم _ بغداد

حذر حزب المستقبل الدستوري العراقي، اليوم الاربعاء، من أن زيارة السفير الايراني ايرج مسجدي الى مدينة سامراء جزء من مشروع لتقسم العراق على "اساس طائفي" يشمل محافظات البصرة وبابل وصلاح الدين بالخصوص.

وقال رئيس الحزب ا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدير العام لدائرة الشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الإيرانية، شهريار حيدري، عن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالسماح لزوار العتبات المقدسة باستخدام معبر "خسروي" الحدودي الجنوبي لزيارة العراق.

وأضا

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