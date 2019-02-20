2019/02/20 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الاعلام الرقمي بان اعضاء في داعش بدأوا خلال الاسابيع

القليلة الماضية باستخدام تطبيق ومنصة جديدة للمراسلة الفورية بين

الاشخاص تُدعى RocketChat .

واكد المركز في بيان انه "في نهاية السنة الماضية، اشارت الباحثة

ريتا كارتز، الى ان عدة مجموعات مرتبطة بداعش اعلنت عن نفسها عبر

قنوات تابعة لهم على تطبيق RocketChat والذي هو خدمة للتراسل مفتوحة

المصدر تُستخدم للمحادثة والتجارة وفيها خيارات متعددة لانشاء

القنوات والمجموعات".واضاف ان "العديد من الوكالات الاخبارية منها وكالة ناشر للاخبار

المرتبطة بداعش، حثّت مناصري التنظيم على استعمال التطبيق، موضحة

بان الاخبار ستُنشر في هذا التطبيق قبل نشرها على قنوات التليغرام

التابعة لداعش.و بين المركز ان وكالة اعماق اول من قامت بتفعيل حساب على المنصة

الجديدة، وازدادت اعداد حسابات داعش على المنصة ليصل في كانون

الثاني الماضي الى اكثر من 700 مستخدم بحسب الباحثة كارتز ، وذلك

لوجود سهولة في انشاء الحساب، اذ لايحتاج سوى رابط دعوة وايميل

للالتحاق بالتطبيق.واوضح فريق التحليل في المركز : ان اعضاء داعش الارهابي بدأوا

بالبحث عن تطبيقات جديدة للتراسل بعد حملة شنتها عليهم ادارات مواقع

التواصل، وخصوصا تطبيق التليغرام الذي يقوم يوميا باغلاق العديد من

القنوات التابعة للتنظيم بحيث وصل عدد القنوات التي اغلقها في شهر

كانون الثاني الماضي الى 9122 قناة و bots ارهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي: داعش يعتمد تطبيق مراسلة جديد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي: داعش يعتمد تطبيق مراسلة جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).