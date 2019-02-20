حلف شمال الأطلسي: التهديد الروسي للدول الغربية غير مقبول

2019/02/20 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب أراضي أعضاء الحلف، “غير مقبولة”، بحسب ما قال متحدث باسم الحلف بيرس كازاليت.ويأتي ذلك بعد إعلان بوتين في وقت سابق، الأربعاء، أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، بـ”نشر أسلحة قد تُستخدم ليس ضد الأراضي التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضاً ضد الأراضي حيث مراكز صنع قرار استخدام صواريخ تهددنا”.

وقال بوتين أيضا إن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على قرار واشنطن هذا الشهر الانسحاب من معاهدة تاريخية للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة. لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما مضيفا أنه يتعين على صناع السياسة الأمريكيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.

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