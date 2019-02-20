جنوب أفريقيا تعتزم خفض أجور موظفي الدولة

2019/02/20 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعتزم جنوب أفريقيا خفض فاتورة الأجور الحكومية خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ للحفاظ على الإنفاق تحت السيطرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.





وقال وزير المالية "تيتو موبيني" في خطابه عن الموازنة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن حجم الأموال التي تنفق على أجور موظفي الخدمة المدنية "غير قابل للاستمرار".





وتابع وزير المالية: "كبادرة حسن نية، لن يحصل أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية والمديرين التنفيذيين في الهيئات العامة على زيادة الرواتب في السنة المالية الحالية".





وتمثل مرتبات موظفي الدولة حوالي 35% من موازنة البلاد التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون راند (127 مليار دولار).

وأضاف "موبيني" أن ميزانية التعويضات سيتم خفضها بمقدار 5.3 مليار راند في العام المالي الذي يبدأ في 1 أبريل المقبل، وبنحو 11 مليار راند في العام التالي، و 10.7 مليار في السنة الثالثة.





وأوضح وزير المالية أنه سيتم تقديم خيار التقاعد المبكر للعمال كبار السن، وتخصيص موازنة بقيمة 16 مليار راند على مدار العامين القادمين لتمويل تكاليف ذلك.





ويبلغ عدد العاملين في جنوب إفريقيا حوالي 1.23 مليون عامل ، مقارنة بـ 1.25 مليون في عام 2015 ، وفقاً لوزارة المالية.

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