ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال فبراير

2019/02/20 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحسنت ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين خلال شهر فبراير الجاري.





وأظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو ارتفع بنحو 0.5 نقطة ليصل إلى -7.4 نقطة في الشهر الجاري، مقارنة مع يناير الماضي.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو سوف تسجل -7 نقطة في فبراير.





وفي بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي، نما اقتصاد منطقة اليورو وفقاً لتوقعات المحللين في الربع الأخير من عام 2018، لكنه تباطأ في إجمالي العام الماضي.





أما في دول الاتحاد الأوروبي، ارتفعت ثقة المستهلكين في اقتصاد أوروبا بمقدار 0.6 نقطة خلال الشهر الجاري مقارنة مع بناير الماضي لتصل إلى -7.2 نقطة.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1345 دولار.

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