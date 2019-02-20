2019/02/20 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء، مع السفير التركي

لدى العراق فاتح يلدز ، وسردار قايا رئيس الوكالة التركية للتنمية الدولية، والوفد

المرافق لهما، الاستثمار الأمثل للدعم التركي ، وتنفيذ المشاريع الخدمية والانسانية

في المحافظات المحررة.

وذكر

مكتبه الاعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدليمي اعلن

عقب اللقاء عن الاتفاق الذي تم مع الوكالة التركية للتنمية الدولية، على تدريب وتطوير

ملاكات الدوائر الخدمية في العراق، وبواقع 1000 متدرب خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية

زيادة عدد المتدربين في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك”، موضحاً أن “الاتفاقية تهدف الى تطوير الأساليب الوظيفية،

والتعرف على التجارب العالمية الناجحة”.

واكد

“سعي الوزارة لتوحيد الجهود المحلية والدولية الداعمة لمشاريع إعادة الأعمار والاستقرار،

وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موجهاً دعوته للجانب التركي إلى “زيادة عدد المشاريع،

والمساهمة في توفير فرص العمل”.

واشار

الوزير إلى “توجه الوزارة نحو تسهيل الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وتوفير

الظروف المناسبة لعمل وكالات التنمية الدولية في العراق”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط مع السفير التركي لدى العراق تنفيذ المشاريع في المحافظات المحررة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط مع السفير التركي لدى العراق تنفيذ المشاريع في المحافظات المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).