الإعلام الرقمي يكشف عن التطبيق الذي يستخدمه عناصر داعش

2019/02/20 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف

مركز الاعلام الرقمي، الاربعاء، بأن اعضاء في تنظيم “داعش” بدأوا خلال الاسابيع

القليلة الماضية باستخدام تطبيق ومنصة جديدة للمراسلة الفورية بين الاشخاص تُدعى RocketChat .

وقال

المركز، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في نهاية السنة الماضية،

اشارت الباحثة ريتا كارتز، الى ان عدة مجموعات مرتبطة بداعش اعلنت عن نفسها عبر قنوات

تابعة لهم على تطبيق RocketChat

والذي هو خدمة للتراسل مفتوحة المصدر تُستخدم للمحادثة والتجارة وفيها

خيارات متعددة لانشاء القنوات والمجموعات”.

واضاف

المركز ان “العديد من الوكالات الاخبارية منها وكالة ناشر للاخبار المرتبطة بالتنظيم،

حثّت مناصري التنظيم على استعمال التطبيق”، موضحة ان “الاخبار ستُنشر في

هذا التطبيق قبل نشرها على قنوات التليغرام التابعة للتنظيم”.

وبين

المركز ان “وكالة اعماق اول من قامت بتفعيل حساب على المنصة الجديدة، وازدادت

اعداد حسابات التنظيم على المنصة ليصل في كانون الثاني الماضي الى اكثر من 700 مستخدم

بحسب الباحثة كارتز، وذلك لوجود سهولة في انشاء الحساب، اذ لايحتاج سوى رابط دعوة وايميل

للالتحاق بالتطبيق”.

واوضح

فريق التحليل في المركز ان “اعضاء التنظيم الارهابي بدأوا بالبحث عن تطبيقات جديدة

للتراسل بعد حملة شنتها عليهم ادارات مواقع التواصل، وخصوصا تطبيق التليغرام الذي يقوم

يوميا باغلاق العديد من القنوات التابعة للتنظيم بحيث وصل عدد القنوات التي اغلقها

في شهر كانون الثاني الماضي الى 9122 قناة و bots

ارهابي”.

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