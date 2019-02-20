مصدر: تحالف الفتح يسحب ترشيح فالح الفياض لاستيزار الداخلية

2019/02/20 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي عن سحب تحالف الفتح ترشيح فالح الفياض لاستيزار الداخلية.

وقال المصدر إن الفتح سحب تشريح الفياض للحفاظ على علاقته بتحالف سائرون، وعدم الدخول بخلاف سياسي جديد يعيق عمل الحكومة.

ولفت إلى أن الفتح وسائرون اتفقا على منح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، مقابل الداخلية .

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