الاتحاد الكردستاني يعلن عن خطواته القادمة مع حزب بارزاني

2019/02/20 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو, الأربعاء, أن قيادة الاتحاد بدأت بالتفكير مجدداً والدخول في مفاوضات جديدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال خوشناو في تصريح لوكالة /المعلومة / إن “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سيدخل جولة جديدة من المفاوضات بعد اختيار رئاسة برلمان كردستان وما أعقبها من أحداث”، مشيراً إلى أنه […]

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