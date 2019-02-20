2019/02/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف ورئيس المجلس الزراعي الاعلى الاستاذ هاشم الكرعاوي واعضاء المجلس الزراعي الاعلى في العاصمة بغداد اليوم الاربعاء, وزير الزراعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يلتقي النائب الاول لمحافظ النجف والوفد المرافق له في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يلتقي النائب الاول لمحافظ النجف والوفد المرافق له في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).