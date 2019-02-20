2019/02/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني لكثير من الانتقادات من طرف أنصار الفريق، بسبب ما قام به خلال مباراة بايرن ميونيخ، التي أجريت مساء الثلاثاء،

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