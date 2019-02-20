تقرير دولي: مراحيض مدارس البصرة تسببت في مرض ربع مليون طفل

2019/02/20 | 19:28

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سومر نيوز: بغداد..



كشف تقرير للمجلس النرويجي للاجئين، الاربعاء، عن الازمة الصحية التي تعصف في مدارس محافظة البصرة، جراء ...

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