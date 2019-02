2019/02/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم "مرادفات" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان برلين السينمائيفاز فيلم "Synonyms" (مرادفات) بجائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي الذي شارك في مسابقته الرسمية 16 فيلما.وأعلنت الفنانة، جولييت بينوش، رئيسة لجنة تحكيم مهرجان برلين، الفائزين بجوائزه، في حفل ختام الدورة الـ 69 منه.ويتحدث فيلم "Synonyms" للمخرج الإسرائيلي، نداف لابيد، ومن إنتاج فرنسي إسرائلي ألماني مشترك، عن شاب إسرائيلي يحاول التنصل من أصوله ليصبح فرنسيا بعد انتقاله إلى باريس، حيث يبدأ من تعلم اللغة.وحصل فيلم "By the Grace of God" (بفضل الرب) من إخراج الفرنسي، فرانسوا أوزون، على جائزة لجنة التحكيم، الدب الفضي.ويسلط الفيلم الضوء على ضحايا الاعتداءات على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية ونضالهم للحصول على العدالة.وحصلت المخرجة الألمانية، أنجيلا تشانيليك، على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم "I Was at Home, But".كما فاز ماوروتسيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي وروبيرتو سافيانو بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو عن فيلم "Piranhas".أما الممثل الصيني، وانغ جينغ، فقد نال جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل، ومعه فازت الصينية، يونغ مي، بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة عن أدائهما لدور رجل وزوجته في فيلم "So Long, My Son" للمخرج الصيني، وانغ شياو شواي.

