نجم عالمي يصور فيلمه القادم في دبي

2019/02/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم عالمي يصور فيلمه القادم في دبييبدأ النجم العالمي، جاكي شان، تصوير فيلمه السينمائي القادم، "Vanguard"، في مدينة دبي، في أواخر الشهر الجاري، ليكون ثاني فيلم يصوره في دولة الإمارات.ويبدو أن النجم قرر تصوير فيلمه القادم في دبي بعد نجاح فيلم "كونغ فو يوغا"، الذي صوره قبل عامين في المدينة العربية نفسها.وفي تعليقها على الخبر، صرحت إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بأنه "سيتم تصوير الفيلم في دبي لمدة 30 يوما، بالتعاون مع شركة (شنغهاي ليكس إنترتينمنت المحدودة) وشركة إنتاج (دبي ألكتراز) ومديرة الإنتاج، ماكسين دي فير، بمشاركة كبيرة من المواهب المحلية التي تضم 20 ممثلا، منهم 10 ممثلين رئيسيين".وفي حديثه للصحف المحلية، أكد رئيس إدارة اللجنة، جمال الشريف، أن الإمارات أصبحت اليوم وجهة جديدة لإنتاج الأفلام الصادرة عن هوليوود وبوليوود، وأن تصوير أفلام عالمية في دبي يسهم في تقدم وتطور صناعة السينما المحلية، وكذلك يعرض مواقع الجذب السياحي ونمط حياة وثقافة الإمارات للجمهور العالمي.وأضاف الشريف أن الفيلم العالمي سيصور في منطقتي "سيتي واك" و"داون تاون"، وفي الأحياء المحيطة بهما، في حين يخرج الفيلم، ستانلي تونغ.

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