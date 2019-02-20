2019/02/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي يعلق على حادثة إطلاق أحد أفراده النار باتجاه المواطنين في بغداد

بغداد -

كلمة

اصدرت مديرية الإعلام في هيأة الحشد الشعبي، توضيحاً حول

قيام شخص ينتمي للحشد باطلاق النار باتجاه المواطنين في منطقة

النهضة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، حصل موقع كلمة الإخباري

على نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده

قيام شخص بإطلاق النار باتجاه المواطنين ضمن منطقة النهضة واصابة

شخصين مدعيا الانتماء للحشد الشعبي".

وأضاف البيان أنه "وعند قيام دوريات النجدة باعتقاله حضر زملائه

لموقع الحادث وتحريره من ايدي شرطة النجدة".

وأكدت المديرية، أن" هذا الشخص لا ينتمي للحشد الشعبي بأي شكل من

الاشكال".

وأوضحت بحسب البيان أن" وزارة الداخلية قامت باتخاذ الاجراءات

المطلوبة بحق هذا الشخص".

ودعت المديرية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "ضرورة

توخي الدقة والحذر في تداول هكذا اخبار".

وأكدت أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات التي تروج

لأخبار كاذبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلق على حادثة إطلاق أحد أفراده النار باتجاه المواطنين في بغداد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلق على حادثة إطلاق أحد أفراده النار باتجاه المواطنين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).