2019/02/20 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ،الأربعاء، إن واشنطن تركز حاليًا على عودة عصابات داعش الإرهابية إلى العراق وسوريا.وذكر الخزعلي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في موقع تويتر: ” لا نستبعد أيادي أمريكية وراء خطف المدنيين في كربلاء وصلاح الدين”، مضيفا ان “ذلك جاء في ظل التركيز الأمريكي الأخير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصائب: لا نستبعد أيادي أمريكية وراء خطف المدنيين في كربلاء وصلاح الدين alansaar.

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