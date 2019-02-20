مشكلة تقنية “محيّرة” في هيت: كيف سيطر مكتب واحد على حجوزات البطاقة الوطنية؟

2019/02/20 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أبدى عددٌ من المواطنين وأصحاب المكاتب في قضاء هيت بمحافظة الانبار, استياءهم من “احتكار” أحد المكاتب, القدرة على إتمام حجز استمارة لإصدار البطاقة الوطنية وبأسعار مرتفعة, بعد افتتاحها مطلع شباط الجاري في هيت.وقال مراسل “ناس” اليوم (20 شباط 2019), إنه “بعد أن تم افتتاح دائرة البطاقة الوطنية الموحدة في قضاء هيت, […]

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