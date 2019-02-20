بعد “محاصرته” في فيسبوك وتويتر: داعش يوجه عناصره باستخدام تطبيق تواصل جديد

2019/02/20 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال مركز الإعلام الرقمي اليوم الأربعاء، إن تنظيم داعش وجّه عناصره باستخدام تطبيق ومنصة جديدة للمراسلة الفورية تُدعى RocketChat .وقال المركز في بيان تلقى”ناس” نسخة منه اليوم (20 شباط 2019)، إنه “في نهاية السنة الماضية، أشارت الباحثة ريتا كارتز، إلى أن عدة مجموعات مرتبطة بداعش أعلنت عن نفسها عبر قنوات تابعة لهم […]

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