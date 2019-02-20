العراق يجري مباحثات دولية لاستعادة عضوية خطوطه الجوية في الإياتا

2019/02/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

07:10 - 20/02/2019

بغداد - موازين نيوز

بحث وزير النقل عبد الله لعيبي العراقي ،الاربعاء، مع المدير العام الرئيس التنفيذي

للإتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» ألكساندر دو جونياك مسألة استعادة العراق عضويته في الاتحاد.



وذكر بيان لوزارة النقل تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه ان " لعيبي التقى

المدير العام الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» ألكساندر دو جونياك

على هامش اعمال الجلسة ٨١ للنقل في جنيف".



واضاف انه " جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وعودة استشاريي الإياتا

وتمكين الخطوط الجوية العراقية من استعادة عضويتها الكاملة في الإتحاد من خلال الحصول

على شهادة الــ EASA ( التشغيل الآمن للطائرات ) التي تعتبر المدخل لعودة

الخطوط الجوية العراقية الى الحاضنة الدولية وأخذ مكانتها الريادية في مجال النقل الجوي

الدولي بما يتناسب مع تاريخها وعمرها الممتد لعشرات العقود".



وأكد لعيبي بحسب البيان أن "اللقاء عكس مستوى التعاون الكبير بين وزارة

النقل وهذا الاتحاد المختص بالطيران المدني، والاهتمام العالي للمضي في تنفيذ عودة

الاستشاريين الذي سيساعد في عودة عضويتنا الكاملة لاتحاد الاياتا وتنظيم عملنا وفق

المعايير الدولية القياسية".



وأشار إلى أن "الخطوط الجوية العراقية ستقوم بالاستعانة بالجناح الاستشاري

لدى الاياتا لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية سواء في مرافقها أو أنظمة التشغيل

لديها".ودعا الى "تعزيز التعاون بين الجانبين وبخاصة فيما يتعلق بالجانب الفني

التشغيلي والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في مساندة الخطوط الجوية العراقية للوفاء

بمتطلبات برنامج التفتيش للطائرات".



من جانبه عبر رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) عن "إعجابه بالخطوات

المدروسة والمتأنية التي تقوم بها وزارة النقل تجاه الخطوط الجوية العراقية في مختلف

قطاعاتها الإدارية والفنية "، مبينا أن "(الاياتا) لديها الآلية التي تمكنها

من الإسهام في حل اغلب الاشكاليات وتقديم المساعدة الفنية إذا ما طلب منها ذلك وتقديم

الاستشارات العملية من واقع ما اكتسبته من خبرات طويلة في خدمة المسافرين في العالم

وذلك في كل ما يتعلق بالنظم التي تخدم المسافرين".انتهى29/م

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