مجلس كربلاء يؤكد صحة قراره بإقالة الطريحي من منصب المحافظ

2019/02/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة كربلاء المقدسة، الاربعاء، "صحة قراره القاضي باقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصب محافظ كربلاء المقدسة، على خلفية قرار محكمة القضاء الاداري الغاء قرار الاقالة والذي صدر اليوم.

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