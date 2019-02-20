نائب: تصريح القائم بأعمال السفارة الامريكية الأخير محاولة ضغط على البرلمان

2019/02/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز تصريح القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود الأخيرة، محاولة ضغط على البرلمان بعدم تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية.

الفايز اكد ان الأميركيين غير راغبين بالخروج من العراق، وذلك باطلاق تهديدات على رئيسهم دونالد ترامب، لافتا الى ان الادارة الاميركية تمرر اجندات مبطنة عبر رسائلها الموجهة للحكومة، للضغط عليها .

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