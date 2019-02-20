المحكمة الإدارية ترفض إقالة محافظ كربلاء وعضو بمجلس المحافظة يهدد باستجوابات جديدة

2019/02/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء المقدسة ان المحكمة الادارية رفضت قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وقال اعلام المحافظة في بيان له ان المحكمة الادارية قررت رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة الطريحي.

ويأتي قرار المحكمة الادارية، على خلفية تصويت مجلس المحافظة على اقالة الطريحي من منصبه، بسبب وجود شبهات فساد .

فيما هدد مجلس محافظة كربلاء المقدسة بجولة من الاستجوابات الجديدة للمحافظ عقيل الطريحي على خلفية قرار القضاء الاداري بتثبيته.

وقال العضو في المجلس علاء الغانمي إن قرار القضاء الإداري بتثبيت الطريحي بمنصبه، ملزم التنفيذ للمجلس، مؤكدا ان هناك استجوابات أخرى ستلاحق محافظ كربلاء، على خلفية الإدارة السيئة والفاشلة للمحافظة، حسب تعبيره .

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