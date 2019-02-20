2019/02/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة تصدر حكماً على رئيس اتحاد الجودو السابق سمير الموسوي بغرامة مالية قدرها مليون دينار وفق احكام المادة 331

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