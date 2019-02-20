الغانمي : سنجمع التواقيع لطرد القوات الأمريكية ردا على تصريحات القائم باعمال سفارتها في بغداد

2019/02/20 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، الأربعاء، أن مجلس النواب سيعمل على جمع التواقيع لطرد القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد بشكل غير شرعي ردا على تصريحات القائم بإعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود “المهينة للقوات العراقية”، فيما طالب الحكومة ووزارة الخارجية باتخاذ موقف من الجانب الأمريكي واستدعاء سفير واشنطن […]

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