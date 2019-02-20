مراسل الغد: غياب علي غديري ضربة موجعة لاجتماع المعارضة الجزائرية

2019/02/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الغد في الجزائر كريم قندولي، إن غياب القيادي علي غديري يعد ضربة موجعة لاجتماع المعارضة الجزائرية، وهو ما أعقب تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، حول نية ترشحه للرئاسة.

وأوضح مراسلنا أن اجتماع القوى المعارضة يعقد في قاعة مغلقة بعيدا عن الصحافة والإعلام، وسط فرص ضعيفة أمام المعارضة للفوز في السباق الرئاسي ضد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم منذ 20 عاما.

ودعا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، والمترشح للانتخابات الرئاسية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سحب ترشحه والتراجع عن الولاية الخامسة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اجتماع أحزاب وشخصيات معارضة في الجزائر لبحث خوض الانتخابات الرئاسية المقررة أبريل/نيسان المقبل بمرشح توافقي وذلك وسط غياب عدد من الأحزاب المعارضة.

في المقابل، أعلنت أحزاب وشخصيات رئيسية في المعارضة أنها لن تشارك في الاجتماع، أبرزهم اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هذا ودعت المعارضة إلى التظاهر والاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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